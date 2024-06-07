笑看天下：把握時間 要噏趁早

「君子恥其言而過其行」，孔子這句話的意思，大抵就是認為君子要講得出做得到，若然所說的話超過了其所做的事，便應感到可恥。所以做人千祈唔好下巴輕輕，謹言慎行是一種修養。對於政客，印象中卻多是噏得出就噏之徒。美國總統拜登也許因為距離大選只有約5個月，為了拉票，似乎不講些狠話就硬不起來！

佢接受《時代》雜誌專訪時重提「不排除動用美國武力保護台灣的可能性」。呢篇專訪周二出爐，內容包括外交政策、中國「產能過剩」，表示中國經濟正處於崩潰邊緣。記者問「動用武力保護台灣」到底是甚麼意思，拜登就稱「視情況而定」！這真是「神回答」，皆因答咗等於冇答，所謂視情況而定，也可以是美軍乜都不必做，皆因台灣已全在北京掌控之下，「視情況而定」就係不動好過亂動！

拜登進一步說，他已向中國大陸表明，美方政策是不尋求台灣獨立，但若陸方試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣，會繼續提供相關能力，與區內盟國協商。台媒周二指出，拜登先前已4度表態願意出兵保台，對上一次是2022年9月，佢被問到美軍是否會出兵協防台灣時回答：「會，若發生前所未有的攻擊。」

在北京，外交部敦促美方停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。之前中國國防部長董軍已發出強音：「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」解放軍不久前軍演，重點介紹殲20隱形戰機可輕易達到超音速巡航，係「制勝先鋒」！拜登要「出兵保護台灣」恐怕又係吹得就吹，更何況佢能否連任，客觀形勢不被睇好，能否「第6次」再吹水也成疑問！還不把握時間做硬漢，有得噏就要噏啦喂！