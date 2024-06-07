冰鑑春秋：緊咬兩國論終將一戰

首先，賴清德身為台灣領導人，卻選擇在民進黨中常會發表談話，以黨領政、先黨後國的心態不言可喻。再來，表面上賴似乎釋出善意，希望兩岸能夠和平交流，但仍以「中國」稱呼對岸，顯然緊扣着一邊一國的「兩國論」不放，釋放的訊息就是：「台灣不是中國，台灣獨立於中國之外。」

這樣的說法雖然明顯違反台灣的憲法，但在台灣卻已是所謂的主流思想，年輕人普遍都能接受。賴清德從520以來始終堅持這個調性，就是希望一則以此壓制台灣內部在野黨的反彈，二來期望國際社會逐漸習慣並接受這樣的「現實」，從而逐步向台灣獨立邁進。國民黨近年來對這種「實質獨立」的論點反駁已愈來愈無力，甚至內部有不少人已經「打不過就加入」，開始隨聲附和以鞏固自己的政治利益。也就是說，「兩國論」在台灣內部已沒有可挑戰的力量。然而，大陸卻絕對不會坐視這樣的態勢持續發展，近日出現措詞愈來愈強烈的文攻，以及一日逼近一日的武嚇，就是北京的具體回應。