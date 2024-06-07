強詞有理：病急亂投醫

隨着烏克蘭軍隊在戰場上節節敗退，大有全面崩潰之虞，總統澤連斯基既焦慮又惶恐，卻無計可施，只好四處奔走，病急亂投醫。在出席新加坡香格里拉對話後，他隨即轉往馬尼拉訪問，與菲律賓總統小馬可斯惺惺相惜。戲子總統日前剛指摘中國協助俄羅斯阻礙即將在瑞士舉行的和平峰會，並指中方向俄羅斯提供軍事支援，然後又與小馬可斯抱團取暖，目的不言而喻，無非衝着中國而來。只可惜，菲律賓能力有限，自身難保，不可能為烏克蘭提供甚麼實際支持。

物以類聚，人以群分，烏克蘭和菲律賓有一個共同點，都是美國的棋子，前者對付俄羅斯，後者對付中國。澤連斯基和小馬可斯互相吹捧，聲稱要為雙方尋找出路，顯然是想太多了，作為棋子的他們壓根兒無法自主，只能聽從命令任由擺布，有何出路可言？任何國家與中俄兩強為敵都不會有好結果，對烏菲兩國來說，被美國始亂終棄也許就是他們的共同出路。

君不見，美國總統拜登近日在接受《時代》雜誌專訪時明言，向烏克蘭提供武器，只是希望對方能夠自衞，「我不準備支持烏克蘭北約化」。這番言論無異於徹底打破烏克蘭加入北約的幻想。拜登尚且如此決絕，一旦特朗普再次上台，烏克蘭更加沒有希望，戲子總統不焦慮才怪，不是為國家命運焦慮，而是為自己下場焦慮。是的，美國和歐盟已分別通過對烏新一輪巨額援助，但何時才能兌現，只有天曉得。最怕遠水難救近火，等到西方新一輪援助送到時，烏克蘭已成涸轍之鮒。

當然，美國和北約也知道烏克蘭形勢危急，再不施救就來不及了，所以最近終於允許烏軍使用西方援助的武器攻擊俄羅斯境內目標，法國更是一再揚言直接派兵參戰，擺出盡地一煲的姿態。其實明眼人都知道，美國和北約不過是裝腔作勢，雷聲大雨點小，根本無助烏克蘭扭轉敗局。烏軍在沒有制空權的情況下攻擊俄境內目標，只能換來更嚴厲的報復，最終受害的還是自己。至於法國宣稱派兵參戰，更是虛張聲勢，美國也沒有這種膽量，何況是法國。

俄羅斯總統普京日前嚴厲警告，歐洲國家應當意識到他們在玩甚麼把戲，這種持續不斷的升級可能會導致「嚴重後果」。甚麼後果？大家心知肚明，美國固然無法面對，歐洲更是承受不起。