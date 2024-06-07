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野豬近九龍水塘遭撞斃
野豬屍體被移至路旁。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午近10時，有市民駕車沿大埔道往沙田方向行駛，當駛至近九龍水塘對開，赫見一隻野豬倒臥地上，遂慌忙扭軚閃避並報案求助。執法人員接報到場，經檢查後證實野豬已經死亡，遂把屍體移至路旁，以便有關部門人員到場善後。據了解，初步不排除野豬遭車輛撞斃。
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