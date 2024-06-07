保母車切線撞到正 鐵騎敏捷平衡保命

網上近日瘋傳一段短片，顯示於本周二早上，一輛電單車沿黃大仙蒲崗村道行駛，期間一輛保母車尾隨而至，切線時撞及鐵騎士。幸好鐵騎士反應敏捷，正當電單車快將翻側之際，迅速利用雙腳保持平衡，相反保母車司機疑似無動於衷，未見停車查看了解。與死神擦身而過的鐵騎士隨即追上保母車，拍打車尾及疑似斥責對方的危駕行為。

根據該段長約39秒的短片，顯示於本周二早上7時許，一名鐵騎士駕駛電單車，沿黃大仙蒲崗村道慢線往彩虹道方向行駛，期間一輛保母車從後方駛至，突然亮起左燈由快線切入慢線，並撞向鐵騎士身體右側。原本位處慢線近中間位置的電單車，突然經此一撞後，隨即連人帶車被「彈開」，更險被推向路壆。

碰撞發生一刻，鐵騎士正專注留意左方路口駛出的車流，並未察覺危機從後「埋身」。幸好鐵騎士身手了得，當電單車左搖右擺、傾側不穩之際，他右腳往路面一蹬，左腳同時向外一伸，迅即「力挽狂瀾」回復平衡，並在保母車與路壆間的狹縫繼續行駛。保母車司機則懷疑無動於衷，未見停車或與電單車拉開距離，相反繼續亮起左燈，懷疑再次企圖切線。此時，鐵騎士深深不忿，隨即追上保母車並拍打車尾，其後再駛前至司機位置，懷疑出言斥責對方的危險駕駛行為，影片至此亦告一段落。

有網民看畢影片後，紛紛鬧爆保母車司機：「嘩，咁都仲學人揸校巴」、「謀殺呀？？？」「各家長知唔知自己子女係咪坐呢架褓（保）姆（母）車！」「直頭告佢蓄意謀殺啦，從後撞過去好彩26（電單車）大命」，另有人指電單車司機「好身手」、「唔死係幸運」。

的士撼路人剷上車頭 另外，昨日上午約11時半，一輛的士由柴灣豐業街右轉出新業街期間，司機懷疑收掣不及，的士撞倒一名橫過馬路的男子，男事主被剷上的士車頭，繼而滾墮地上手腳受傷，有熱心途人見狀，慌忙上前協助。救護員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車送往東區醫院治理。執法人員一度圍封現場，以便調查意外經過及原因。