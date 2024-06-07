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荃錦公路塌樹 橫亘來回行車線

塌樹橫亘兩條行車線。 塌樹橫亘兩條行車線。
塌樹橫亘兩條行車線。
【本報訊】昨日清晨5時許，荃錦公路曹公潭戶外康樂中心附近，路旁一棵逾10米高大樹突然塌下，橫亘來回兩條行車線，加上現場被大霧籠罩，導致交通嚴重受阻，有司機見狀，慌忙報案求助。消防接報到場，隨即以電鋸把倒下的大樹鋸開，並移至路旁等待有關部門人員清理。
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