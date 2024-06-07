端午假將至 港鐵明起3天增逾400班車

【本報訊】端午假期將至，港鐵公司昨日表示，將在明日起至下星期一（6月8日至10日），加強6條線路的列車服務，包括港島綫、南港島綫、東鐵綫、屯馬綫、東涌綫和迪士尼綫，涵蓋全日不同時段，3日合共增加超過400班列車以疏導乘客。

共6線 包括南港島綫迪士尼綫 港島綫將於明日大部分時段以及其後兩天的下午至傍晚時段加密班次，由約3至5分鐘一班車，加密至約兩分半至4分鐘一班車；東鐵綫方面，3日上午時段來往落馬洲至金鐘站的南、北行列車班次均會加密，包括往來落馬洲至上水站的班次，最頻密時約為8分半鐘一班車。

南港島綫及迪士尼綫亦會加強服務，方便市民及旅客到海洋公園及香港迪士尼樂園遊玩。南港島綫全日大部分時間的列車班次，均會加密至約3至6分鐘一班車。迪士尼綫則在上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時兩個時段，由10分鐘一班車加密至5分鐘一班車，便利進出樂園的乘客。

此外，港鐵表示，預計長周末期間客流較多，呼籲乘客為行程預留充裕時間。而東鐵綫羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會有額外職員協助乘客。

港鐵會密切監察各鐵路線的營運情況，並與相關政府部門緊密聯繫，按實際需要適時調整列車服務。

新信號系統 將擴大測試範圍 另外，港鐵昨早於凌晨的非行車時間，在荃灣綫部分路段作小範圍新信號系統的列車初步實地測試，過程順利，荃灣綫列車由頭班車起如常提供載客服務。港鐵指，在未來一段時間，會繼續在荃灣綫部分路段作小範圍測試，之後會陸續擴大範圍至全線測試及增加測試的列車數目。