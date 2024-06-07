新增9颱風名字 「青馬」上榜港人最熟悉

【本報訊】香港又迎來颱風季節！天文台昨日宣布今年最新熱帶氣旋名稱，西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單新增9個新名字，包括「蜻蜓」、「青馬」、「道璣」、「坡鹿」、「阿穆丘」、「古莎莉」、「核桃」、「沙布爾」及「浮蓮」，分別取代舊有名字「尼格」、「馬鞍」、「圓規」、「軒嵐諾」、「馬勒卡」、「鮎魚」、「奧鹿」、「雷伊」及「康森」。

該批名字由聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織轄下的颱風委員會於第56屆會議中通過採用。新名各有不同意義，相信「青馬」最為港人熟悉，取材自連接機場及市區的青馬大橋。「古莎莉」及「核桃」皆由南韓提出，古莎莉即蕨菜之意；北韓則提出「蜻蜓」。日本提出的「道璣」，則以星座名中時鐘座為原形。

至於越南提供的新名「浮蓮」，是一種水生植物；花開呈紫色，全年開花。老撾提出的「坡鹿」，是一種被列為國際自然保護聯盟珍稀瀕危物種及老撾瀕危物種的鹿類。

圓規鮎魚破壞力巨須除名 菲律賓提供的「阿穆丘」，是位於該國高山省的一座山峰。由西太平洋島國、米克羅尼西亞提出的「沙布爾」，意為季風或雨季，與颱風的特性甚為貼切。

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。強烈熱帶風暴「康森」於2021年9月初吹襲菲律賓，造成包括20人死亡；颱風「圓規」於2021年10月吹襲菲律賓，造成43死，逾50萬人須要撤離；2021年12月吹襲菲律賓的超強颱風「雷伊」橫過菲律賓期間造成406人死亡及65人失蹤，逾1,200人受傷。

至於熱帶風暴「鮎魚」於2022年4月在菲律賓造成214人死亡；颱風「馬鞍」吹襲菲律賓期間，造成3人死亡；而吹襲南韓的超強颱風「軒嵐諾」，造成當地11人死亡及一人失蹤，逾5,000間房屋受損；另一超強颱風「奧鹿」吹襲菲律賓時亦造成12人死亡；強烈熱帶風暴「尼格」吹襲菲律賓時造成164人死亡。而「馬勒卡」則因為在其他語言有不適當的意思而被除名。