澳門消息：扮律師呃27萬 兩未成年港青落網

【本報綜合報道】再有港人涉嫌前往澳門收取電騙款項被捕，澳門檢察院昨日表示，當地執法部門日前拘捕兩名香港未成年人，涉嫌冒充律師及律師助理等身份，前往澳門收取約27萬澳門元騙款。兩人目前已被採取羈押強制措施。

罪成最高判囚10年 案情顯示，犯罪集團涉嫌以假冒親友身份，透過電話向數名澳門長者訛稱急需金錢處理緊急事務，隨後安排案中兩名未成年香港籍嫌犯，假扮律師及律師助理等身份，前往當地收取騙款。

初步調查指，涉案兩人涉嫌觸犯相當巨額詐騙罪、巨額詐騙罪及詐騙罪，若被定罪將面臨3至10年徒刑不定。經首次司法訊問，考慮到兩人並非澳門居民及案件的嚴重性，避免其逃離澳門等，澳門刑事起訴法庭法官按檢察院建議，對兩人採取羈押強制措施。

根據澳門檢察院統計資料顯示，於2023年1月至2024年5月期間，針對年滿16歲的未成年人犯罪作出控訴的案件有38宗，被控訴人數達41人；涉及未滿16歲未成年人違法開立的教育監管或社會保護制度案件有138宗，涉及183人。