醫健：職場健康：做好預防中暑準備 開工唔怕「熱暑怪」

香港夏天炎熱潮濕，工人長時間在酷熱環境下工作或從事高溫工序，無論是戶外或室內，都要慎防中暑呀，僱主同工友都要做好預防中暑措施。

例如僱主可以在戶外工作位置加設遮蔽設施，避免工友受陽光直接照射；移離或隔離產生熱力和熱空氣的裝置或設備；使用有效的通風/抽風設備，以增加空氣流通或抽走熱空氣或濕氣；安排在較清涼時段進行戶外工作及提供機械或輔助設備如手推車減少體力需求等；提供清涼飲用水之餘，更要經常提醒工友多飲水，定時去陰涼位置休息。

宜穿淺色通爽衣服開工 而工友可穿着淺色通爽衣服開工，以及使用便攜風扇、清涼巾和防曬手袖等清涼產品幫助身體散熱降溫。工友還要多留意身體狀況，覺得唔舒服的時候千祈唔好死頂呀！

職安局與勞工處推出的「預防工作時中暑專題網頁」（https：//www.noheatstress.hk/） ，不但提供實用的防中暑資訊及宣傳刊物、熱壓力風險評估的表格及範本，專頁還設有休息計一計，方便僱主僱員在工作暑熱警告生效時調整休息時間。若對預防在工作時中暑有疑問，更可透過「職安健WhatsApp 24小時防暑熱線」，進行查詢 （號碼：9317 0987，文字回覆）。

「中小企掛腰風扇資助計劃」自推出以來深受工友歡迎，職安局及勞工處今年繼續加碼，推出「防中暑用品資助計劃」，資助較高中暑風險行業的中小企業及機構/團體/工會購買清涼三寶：「便攜風扇」（低至$50）、「太陽能座地風扇」（低至$100） 及「冰涼背心」（低至$188），而每購買一件「冰涼背心」更附送兩條「冰涼頸巾」，為工友們在酷熱天氣下工作帶來一點涼。截止申請日期為2024年7月19日（星期五），名額有限，額滿即止，快快申請！防中暑用品資助計劃詳情：https：//www.noheatstress.hk/cooling-products-scheme/

職業安全健康局

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