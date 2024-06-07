張曉明辭任政協常委及委員 唐一軍確認被撤委員資格

【本報綜合報道】中國政協第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議昨日上午在北京閉幕，會議通過接受前全國政協副秘書長張曉明辭去第十四屆全國政協常委、委員的決定，追認關於撤銷前司法部部長唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。

會議還通過接受步步高商業連鎖股份有限公司董事長王填辭去第十四屆全國政協委員；免去前國家體育總局局長苟仲文的第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格；追認關於撤銷前內蒙古多蒙德實業集團有限公司董事長石磊、唐一軍第十四屆全國政協委員資格的決定。