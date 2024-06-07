申請超額23倍 綠置居攪珠出爐

【本報訊】新一期「綠置居2023」於昨日早上攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而定出的先後次序及揀樓次序。首10個號碼分別為60、51、32、84、81、71、57、76、87、63。攪珠結果將上載至房委會網頁並陸續通知申請者，預計將於今年第三、四季可開始揀樓。

是次綠置居共收到5.6萬份申請表，包括約3.5萬份屬「居屋2023」的綠表申請，及2.1萬份新申請。當中家有長者優先選樓計劃的家庭申請已優先預留700個綠置居單位的配額，按是次收到2.4萬份家有長者申請表來推算，抽中首兩個號碼的申請人才有機會揀樓；而一人申請者則預留了200個綠置居單位，按收到一萬份一人申請來計算，需要抽中首兩個號碼才可以穩奪中籤；至於一般家庭申請者方面連同家有長者申請表，共收到4.6萬份申請表。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，今次申請大約超額23倍，而自推出綠置居計劃至今，超額最多的一次是33倍，她不認為今次的申請人數減少，重申一向目標都不是要推高申請者數目。

設近2500伙 包括兩廁大單位 今期推售的綠置居包括長沙灣麗玥苑合共有2,359個單位，以市價五二折出售，售價154萬至461萬元。當中首次推出約640平方呎、有兩個洗手間的大單位，為綠置居史上首次的特大戶型。另外，亦會出售鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑等約200個重售或回收單位。