下周六起北京上海高鐵來往香港 內地籌備首發團 推動雙向旅遊

【本報訊】高鐵香港段下周六（15日）起逢周五至周一，新增來往香港西九龍站與北京西及上海虹橋的動臥列車通宵班次。旅遊界議員姚柏良表示，內地亦正籌備首發團來港，希望推動雙向奔赴。

業界料吸引銀髮族 姚柏良認為，業界正積極推動高鐵遊，列車上旅客可欣賞沿途風景，行程舒適又準時，是非常好的體驗，尤其適合銀髮族及家庭出行。業界正積極籌備這類旅程，令旅遊產品更豐富。

縱橫遊常務董事袁振寧亦認同，新服務對長者等有一定需求。其他地區的長途列車旅遊，可長達4至5日或一星期，列車設有餐卡及娛樂卡，或有淋浴設施等。若旅程只得12個小時，觀光上難以配合，即時展開旅程會較辛苦。

袁又指，現時高鐵遊行程包括前往張家界或長沙，若行程多於6、7個小時，大部分旅客都會選擇搭飛機，加上香港飛往北京及上海的航班很密集，以高鐵代替的誘因減少。至於是否發展成旅遊產品，現時仍言之尚早。