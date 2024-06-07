紅Van轉綠 傳逾10線合資格

【本報訊】紅色小巴近年牌價及乘客量均大跌，運輸署有意放寬「紅轉綠」限制，在參考現時綠色專線小巴營運模式及規定，該署已初步擬訂「紅轉綠」計劃的條件，包括獲邀參與計劃的紅巴路線必須有5年或以上的服務年期、 紅巴路線內的車輛只行駛該單一路線並每日提供全日服務，以及相關路線由單一營辦商經營。該署下月會向首批符合條件的路線承辦商發出邀請，有消息指約有10多條路線符合資格，預料今年內便有路線「紅轉綠」。

運輸署數據顯示，今年3月底，紅巴每日平均客量僅約14.7萬人次，較新冠疫情期間的3年平均每日乘客約18.4萬人次大跌兩成；而領牌紅巴數目亦連跌5年，由2019年的1,021輛，跌至今年4月底僅767輛。現時紅巴不能直接轉為綠巴，須將經營路線開放重新招標，不少紅巴都怕失去原有經營權而未申請「轉綠」，過去亦未有紅巴路線直接轉綠巴經營。

上月底，運輸署已諮詢公共小巴業界（包括各專線小巴營辦商及紅色小巴商會）的意見，獲正面回應。該署將會就有關「紅轉綠」計劃的細節及相關規定向專線小巴營辦商遴選委員會匯報，並計劃於7月內向符合條件的紅巴路線營辦商發出邀請。運輸署會審批每個申請，確保路線必須符合經營專線小巴的條件，包括聘請司機駕駛有關路線、其日常運作和收費水平須受運輸署監管等。

憂規管多 業界抱觀望 香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華預期，紅磡至旺角、旺角至何文田愛民邨、香港仔至旺角3條路線符合條件，獲邀機會高，相關線主亦願意轉型。他稱整體業界對新計劃反應好壞參半，部分寄望改用僱傭關係聘請司機，可令班次更可控。而轉綠後亦可駛入禁區及高速公路，有助拓客源。不過，亦有經營者或因不接受加價要申請、不可調線調動小巴等規管拒絕，料多涉非固定路線。