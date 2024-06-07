瑪嘉烈胸口痛婦不治 裁死於自然

死者丈夫 孫智聰

【本報訊】57歲家庭主婦於2021年因胸口痛入住瑪嘉烈醫院，但在翌晨離世，其丈夫質疑院方沒有為她接駁心臟監察儀器。死因庭自周一（3日）起展開研訊，死因裁判官林希維昨裁定死者死於自然，死因是主動脈剝離帶心包積血。死者丈夫表示，妻子離世後的兩年很難過，形容妻子是個「好好嘅人」。對於林官指，是次不是首宗涉及主動脈剝離的死因研訊，丈夫希望醫護能夠吸取教訓，從研訊中學習。

死者潘玉玲是家庭主婦，生前患子宮內膜癌和高血壓。潘於2021年12月4日下午被送入瑪嘉烈醫院急症室，晚上轉至內科病房，翌晨不治，終年57歲。解剖報告指她死於主動脈剝離帶心包積血。研訊中，死者丈夫孫智聰質疑，妻子病床旁設有心臟監察儀器，院方卻沒有接駁。瑪嘉烈醫院時任內科駐院醫生則指，接駁儀器僅適用於心律不正、患急性心肌梗塞或神志不清病人，由於死者不符合上述條件，故毋須接駁儀器。專家證人表示，急性主動脈剝離屬罕見，容易致命。

官提3建議 包括接駁監察儀 林官裁決時接納專家報告結論，裁定死者死於主動脈剝離帶心包積血，死於自然。林官給予醫管局3項建議，若病人投訴胸口出現撕裂性痛楚，並伸延至背部，醫護應提高警覺及考慮病人是否出現主動脈剝離的情況。醫護亦應以新近拍攝的對比舊有胸腔X光片，以確定病人的縱膈腔有否擴大；若醫生懷疑病人患上急性心臟疾病，醫護應安排病人接駁心臟監察儀器、每隔4小時檢查病人的心電圖，及安排抽血檢驗心臟酵素；醫生以口頭方式處方藥物後，應在切實可行的情況下，盡快會見病人。案件編號：CCDI 1063/2021