屠龍案 證人自揭欲參與激進行為 加入組織

【本報訊】 2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件昨在高院續審，從犯證人彭軍壕續作供。彭於盤問下自言，當初沒有想過要做傷害到人的事。

指沒有想過要做「傷害到人嘅嘢」 辯方盤問彭軍壕時指出，彭於吳智鴻的小隊中屬第二把交椅，屬他的「左右手」，形容吳「去邊都帶埋你」。彭否認該說法。另外，彭指出，他加入組織是想「做番啲嘢」，自言沒有想過要做「傷害到人嘅嘢」。但彭同意，他希望透過加入組織，能有組織地參與較激進行為，不只是「行行企企」。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023