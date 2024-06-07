初選案45人罪成 分6批求情

【本報訊】參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，當中包括被指是始作俑者的戴耀廷等31名被告於早前已承認控罪。餘下16名被告則不認罪，經審訊後，其中14人於上月底被裁定罪成，需還押侯判。早前法庭已安排於6月25日聽取認罪的戴耀廷及區諾軒等5人的求情。餘下等待判刑的40人，將分成5批分別於7月2日至8月5日作求情。

按參與選區歸納 需時逾10天 47名被告當中，除劉偉聰及李予信經審訊後被裁定罪名不成立，控方表明會提出上訴外，其餘45人均需還押等候判刑。早前法庭已安排被控方指稱為組織者的5人，即包括認罪的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟及被裁定罪成的吳政亨，於6月25日起求情，料需時3天。餘下有參與初選的40名被告，法庭按照眾人參選的選區，分成5批聽取求情。

參加香港島初選的被告鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、袁嘉蔚、梁晃維及徐子見，將於7月2日求情，料需時兩天；參加九龍東初選的黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉和施德來，將於7月5日求情，需時兩天；參加九龍西初選的毛孟靜、岑子杰、馮達浚、劉澤鋒、何啟明、黃碧雲，參加「超區」初選的岑敖暉和王百羽，與參選衞生服務界初選的余慧明，將一併於7月10日求情，需時3天。

參加新界西初選的伍健偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒和譚凱邦，將於7月30日求情，需時3天；參選新界東的何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、呂智恆、梁國雄、林景楠和柯耀林，則於8月5日求情，需時4天。案件編號：HCCC 69,70/2022