攞福利涉資產虛報 85歲郭卓堅被捕

被指9年間呃公屋長生津綜援法援 現年85歲的「長洲覆核王」郭卓堅，於昨日在長洲被執法人員以欺詐罪拘捕。郭被指自2013年至前年的9年間，隱瞞個人入息及資產，並作出虛假陳述，以詐騙包括公共房屋、長者生活津貼，及法律援助等政府資助和社會福利。郭於昨日早上被捕並被帶到長洲警署，他於昨午終獲准保釋並離開警署返回住所。

東九龍總區的執法人員經過深入調查後，於昨日早上在長洲以欺詐罪，拘捕一名姓郭（85歲）本地男子。他涉嫌於2013年至2022年期間，透過作出虛假陳述及提供虛假資料，隱瞞個人入息及資產，藉此騙取政府資助和社會福利，包括公屋單位、長者生活津貼、綜合社會保障援助及法律援助。郭被帶到長洲警署後，於下午獲准保釋候查。

2006年起 提逾30次司法覆核 據悉，該名郭姓男子正是過往曾就不同社會議題入稟申請司法覆核，有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅。

郭卓堅於2006年因不滿運輸署批准新渡輪的中環至長洲航線加價，首次入稟高院作出司法覆核申請。之後的十多年間，多次就不同範疇的大小議題提出司法覆核，且超過30次。其提出的議題包括政改諮詢報告、立法會遞補機制、要求禁止執行廣深港高鐵一地兩檢、政府不接納被捕的7名西醫發出約二萬張「免針紙」，及香港電視網絡不獲發牌事件等。

欠政府訟費156萬 被頒令破產 不過該些覆核多以敗訴收場，當中以要求取消新界原居民的丁屋權利較為矚目。該次覆核，郭的一部分理據獲高院原訟庭接納，但政府上訴並獲推翻裁決，郭再上訴往終院最終亦被判敗訴。

除提出司法覆核外，郭卓堅亦多番捲入不同爭議。他曾因就4宗案件拖欠政府訟費逾156萬元，於2020年5月遭律政司入稟申請破產，並於同年7月8日被法庭頒令破產。

另外，郭位於長洲東堤小築的住所，被指有僭建物，於2017年被屋宇署檢控，但清拆工程一直未展開，屋宇署遂向有關法團發出警告信，並曾啟動二次檢控程序，但因傳票未能成功派遞，署方最終撤銷傳票中止檢控；郭於2019年獲分配油塘油麗邨信麗樓一個公屋單位，其後郭被踢爆長期沒有入住該單位，一直於長洲居住。結果房屋署介入調查，並於2021年11月收回該公屋單位。