延長工期費爭議審裁 團體促訂執行時間表

【本報訊】為打擊建造業界「拖數」陋習，發展局上月公布《建造業付款保障條例草案》，訂立機制以改善建造業中存在已久的拖延付款情況，並於同月提交立法會進行首讀。有組織與發展局代表會面時表示，政府應盡早實施涉及私人工程的延長工期付款爭議的審裁安排，並提供更清晰的執行時間表或目標。

港九勞工社團聯會、立法會議員林振昇、周小松，聯同香港機電業工會聯合會代表，於昨天與發展局代表會面。該些團體指歡迎政府提出建造業付款保障條例草案，期望能推動業界良性發展，保障各持份者。

林振昇議員指，建造工程常有發生臨時附加或突發項目，產生延長工期費用，而《草案》建議私人界別工程的延長付款爭議在第二階段實施，經發展局局長刊登憲報另行通知生效日期。林促請政府盡早實施涉及私人工程延長工期付款爭議的審裁安排，並提供更清晰的執行時間表或目標。

周小松議員則表示，留意到建造業內「拖數」問題普遍，冀透過《草案》保障各層承包商的資金鏈，間接減少工友們被拖欠薪金的機會。另外《草案》將引入處理付款爭議的審裁機制，周認為審裁員應具工程相關背景，避免「行外人審行內人」，並須加強培訓更多具經驗的審裁員，以確保整個付款保障機制得以順暢有效運作。

倡住宅裝修納入保障 香港機電業工會聯合會主席張永豪亦提出，憂慮或有壞分子為逃避付款保障機制規管，把主合約拆分為多張不足規管門檻金額的合約，認為條例須確保有效避免上述情況發生；電業承辦商協會會長翟兆基認為，住宅裝修的「拖數」和爭執經常發生，建議把住宅裝修納入保障範圍，亦建議就條例設立定期檢討機制。