港大校友前校委聯署：對王沛詩失去信心

【本報訊】香港大學校政風波愈演愈烈，繼政府高層日前責令教育局介入事件，校長張翔向教職員發電郵直斥校委會動搖港大學術自主百年基石後，多名港大校友及前校委會成員昨日再出招，發出聯署對近日大學校委會在未經與校長協商的情況下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，深表憂慮，又對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，要求身兼校監的港府高層果斷行動，早日平息風波。

冀港府履行職責 平息風波

聯署信件的港大校友包括2011至2017年香港大學校務委員會委員及審計委員會主席黃啟民、2007至2016年香港大學校委會成員兼校董文灼非，前議員蔡素玉等8人。聲明指出，聯署成員中有多位前校委會成員，熟悉校委會的權責和管理層分工，形容校委會如同企業的董事會，角色應為提供戰略指引，但不會直接參與行政事務；又認為主席應有廣闊胸襟、見識及領導能力。而回顧港大過去歷史，多位前任校委會主席與校長亦能互相尊重，坦誠溝通，合作愉快，並同帶領港大達到的國際地位及成就得來不易，必須好好珍惜。