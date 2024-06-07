港大校友前校委聯署：對王沛詩失去信心
【本報訊】香港大學校政風波愈演愈烈，繼政府高層日前責令教育局介入事件，校長張翔向教職員發電郵直斥校委會動搖港大學術自主百年基石後，多名港大校友及前校委會成員昨日再出招，發出聯署對近日大學校委會在未經與校長協商的情況下，迅速通過委任多位暫任副校長人選，再次激發校內矛盾，影響大學正常運作，深表憂慮，又對校委會主席王沛詩的管理能力失去信心，要求身兼校監的港府高層果斷行動，早日平息風波。
冀港府履行職責 平息風波
聯署信件的港大校友包括2011至2017年香港大學校務委員會委員及審計委員會主席黃啟民、2007至2016年香港大學校委會成員兼校董文灼非，前議員蔡素玉等8人。聲明指出，聯署成員中有多位前校委會成員，熟悉校委會的權責和管理層分工，形容校委會如同企業的董事會，角色應為提供戰略指引，但不會直接參與行政事務；又認為主席應有廣闊胸襟、見識及領導能力。而回顧港大過去歷史，多位前任校委會主席與校長亦能互相尊重，坦誠溝通，合作愉快，並同帶領港大達到的國際地位及成就得來不易，必須好好珍惜。
對於港大近日的風波，一眾校友認為假如政府默認校委會的決定，將造成政府通過委任主席操控大學，架空校長的印象，不利香港高等教育的發展和開放的國際形象。又希望港府高層作為校監應在此艱難時刻，履行法律賦予的職責，責令校委會主席盡快與校長協商，提出補救方案。
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