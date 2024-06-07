家庭矛盾 婦女難忍 疫情3載 求助激增

年均逾1600宗 配偶出軌管教孩子心力掏空 疫情不但影響經濟，還加劇婦女所面對的各種困擾。昨日有組織發表統計數字，指3年疫情所接獲的婦女致電求助個案陡增，有14%的求助人發現配偶出軌，而與伴侶相處出問題的求助，更由2019至20年度的23%升至2023至24年度的33.8%。至於涉及財困、照顧家庭壓力和虐兒問題個案亦略有上升。該組織建議加強性別教育和婦女經濟充權、推行照顧者就業友善措施和精神健康支援等，藉此改善婦女肩負的重擔，在面對危機時有較多的資源來處理問題。

香港婦女中心協會公布「婦女求助熱線」由2017年4月至2024年3月，共11,504個來電求助個案的服務數據，並委託大學教授作出分析，發現來電求助以2020至23年為高峰期，達1,681至1,805宗。57.4%的個案年齡為30至49歲，逾半屬已婚，已婚者當中有62.1%為結婚超過10年或以上。58.7%的個案有一名或以上的子女，年齡多數是10歲以下。普遍個案為主婦、全職或自僱人士，57.9%的求助人具中學學歷。過去7個年度，來電個案的年齡及教育程度在比例上有上升的趨勢。

離婚查詢最常見 佔逾4成 數據顯示，疫情明顯影響個案的人際關係、經濟及住屋狀況，特別是婚姻及家庭。配偶在本港有婚外情的，7年之間由9.9%升至12.4%；子女溝通/管教問題，由7.6%升至8.3%；姻親關係問題，由5.2%升至7%；虐兒問題則由1.1%略升至1.7%。有關離婚法例及程序的查詢，是個案求助者中最常見，佔41%。此外，經濟問題或欠債佔15.5%、住屋問題14.1%及照顧家庭的壓力7.3%是個案最常反映的問題。個案的精神健康方面，超過三分之一的個案表示感到情緒低落或精神緊張，而自我形象低落的個案數字亦有顯著增加的趨勢，由2017至18年的12.2%增至2023至24年度22.1%，在2023至24年度，表示有情緒病/精神病的個案有輕微上升的趨勢，達致12.2%的水平。

分析指，個案的精神健康與家庭關係、婚姻及同居關係、家庭暴力/纏擾、各種虐待和歧視有顯著的關係。當個案配偶有本地或內地婚外情問題時，個案查詢離婚法例和程序的可能性分別高出4.5倍和3.2倍。倘涉及離婚問題之餘，還要面對照顧家庭的壓力、婦科病/更年期、經濟問題等，個案面臨的精神健康風險明顯較高，若同時面對勞工法例問題，有自殺念頭或企圖自殺情況的風險要高出30.5倍。

倡加強性別教育 分擔責任 協會指，婦女的性別平等意識愈高，心理健康及生活質素愈好，倡加強性別教育，推動不同性別參與家務分工，讓照顧責任不再只落在婦女肩上；提倡照顧者就業友善措施，以平衡照顧者兼顧工作和照顧家人的責任；政府宜在地區康健中心加入精神健康評估，及早識別婦女的精神健康風險並獲得適當治療。除此之外，還需實踐婦女的經濟和法律充權，使婦女毋須在經濟上依賴丈夫，以及提升對法律及自我權益的認知。