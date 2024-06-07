全港近60萬煙民 降吸食率成效差

【本報訊】政府加強控煙，希望將煙民比率降低，但統計結果顯示效果未如理想。政府統計處昨日出版《主題性住戶統計調查第79號報告書》，指去年本港每日吸煙的煙民人數高達57.73萬人，若再加上吸食另類煙的一批，全港共有59.21萬人是煙民。近年政府加強控煙力度，不但大加煙稅、還幾度增加禁煙範圍，但香港煙民人數卻似進入平台期，減幅輕微，距離政府訂下要在明年即2025年將吸煙率降至7.8%的目標相距甚遠。

40至59歲煙民比例最多

統計處數據顯示，本港煙民大都仍在吸食傳統煙，去年僅有1.16萬人每日吸食電子煙，佔全港所有15歲及以上人士的0.2%，而2021年的煙民百分比為0.3%。若計算傳統煙、加熱煙、電子煙、雪茄、手捲煙、使用煙斗吸煙、鼻煙/口含煙及水煙等各種吸煙人數，本港煙民總數有59.21萬人，佔全港所有15歲及以上人士的9.4%，2021年的同一佔比是9.8%。煙民年齡方面，20至29歲的吸煙人數佔5.5%；30至39歲的煙民人數佔9.7%；但40至49歲及50至59歲的吸煙人士，則迅速上升至佔煙民的12.6%及12.7%。每日吸煙統計顯示，吸食傳統煙的人去年平均每日吸約12支傳統煙，2021年約為13支。