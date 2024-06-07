新措施較鄰近地區嚴 憂影響旅客體驗

【本報訊】政府公布最新控煙策略，行政會議成員林正財指，政府早前已禁止出售電子煙和加熱煙，認為目前收緊禁止使用是合適，能更有效保護青少年，減少染上煙癮的機會；又相信旅客來港會遵守本地法規，不認為控煙策略會影響香港旅遊吸引力。林正財指，按目前的財政資源，當局難以增加控煙酒辦人手，加強執法，但指立法收緊控煙政策，旨在向市民傳遞訊息，市民之間亦能互相監察，相信市民不會做違法的事。

議員梁熙則關注措施對外地旅客的影響，指本港已禁止攜帶電子煙、加熱煙入境，過往亦發生不少旅客因不知道香港禁煙規例而發生的不快事件，未來進一步擴大吸煙區及禁止排隊期間吸煙等，措施較內地及鄰近國家嚴，或會影響旅客在港體驗，或會因認知不足而誤墮法網。梁同時對今次未能立即規管「火車頭」，即「邊行走邊吸煙」的行為感失望，市民關注二手煙的問題，政府暫時只規管排隊時吸煙的問題未必足夠，希望政府再積極研究，真正減少市民吸入二手煙的機會。

倡仿日本星洲 獎勵戒煙者 梁認為，要進一步降低吸煙率必須多管齊下，除了控煙手段，「重教育、助戒煙」也是關鍵，政府亦應加強戒煙服務，建議在規管以外當局亦可對戒煙者給予獎勵、增加誘因，如參考日本企業的做法，讓非煙民員工有額外的有薪假期，藉此鼓勵煙民戒煙以享有同等待遇；並參考新加坡推出「我要戒煙」計劃，為吸煙者提供個性化戒煙方案，包括在藥房進行面對面輔導，並向成功戒煙者發放購物禮券，以作獎勵。

批發及零售界議員邵家輝支持禁止排隊時吸煙，以及打擊私煙，但反對規管電子煙、調味煙等，擔心影響旅客或商人來港意欲，認為政府不應剝奪成年人的選擇權。