排隊禁煲煙 罰款倍增至$3000

10招加辣 明年執法 電子煙加熱煙全封殺 院舍學校門口究責 吸煙危害健康，但去年本港煙民人數高近60萬。政府昨日公布最新控煙政策，透過短、中、長期措施，包括10項短期內落實的招數推動大範圍控煙，如全面禁止電子煙等另類吸煙產品及加味煙，建議引入完稅煙標籤制度、提高未完稅罰則、排隊須禁煙等措施，而在禁煙區吸煙的定額罰則更會由原本的1,500元倍增至3,000元。政府言明，爭取於今年底向立法會提交修例建議，並在今個立法年度通過，最快明年內執行上述措施。

推短中長期策略 逐步收緊 政府跨部門官員包括衞生當局、海關等部門官員昨日聯袂介紹控煙新措施，當局指，10項短期措施是以4大策略劃分，分別是「管供應」，特別是針對私煙和「白牌煙」，將引入完稅煙標籤制度及提高未完稅煙的相關罰則；並全面禁止另類吸煙產品；禁止向未成年人士提供煙草產品，從而保護下一代；更會持續檢視煙草稅。其次是「禁宣傳」，當局將禁止加味煙及實施全煙害警示包裝。而「擴禁區」方面，則是排隊時禁止吸煙的行為，並會增加禁區，及增加違反《吸煙（公眾衞生）條例》的罰款。再配合「重教育」加強戒煙服務和宣傳教育。

檢私煙 白牌煙比例近兩成 就完稅煙標籤制度一事，政府現正展開顧問研究；將提出修例，當零售點的香煙售價低於煙稅，就需證明煙草已完稅，舉證的責任在於商戶。另外，政府將提高未完稅罰則，由現時的最高罰款100萬元及入獄兩年，增至罰款200萬元及入獄7年，並建議列入《有組織及嚴重罪行條例》的附表，以凍結與犯罪資產。海關指出，由於「白牌煙」在法律上並無定義，包裝與一般已完稅香煙沒有分別，且以低價甚至低於稅價在市場出售，加上無相關標記供辨識，令不法分子可將未完稅香煙冒充已完稅香煙出售，海關留意到近期「白牌煙」有普及化迹象，海關檢獲的白牌煙佔整體私煙檢獲量的比例，由去年的5%，上升至今年首5個月的17%，故須條例打擊。

至於加熱煙及電子煙方面。當局表示，禁止另類吸煙產品是社會共識，由於加味煙以添加劑及獨特氣味掩蓋香煙的刺喉味道，減低市民的意識，令人更易上癮及難戒煙，故當局禁止向未成年人士提供煙草產品，提供者將負起法律責任。

此外，政府計劃以循序漸進的方式增加禁煙區，包括幼兒中心、學校、安老院及公營醫療設施的出入口指定範圍。而在禁煙區吸煙的定額罰則，亦建議由1,500元倍增至3,000元。當局又會禁止排隊時吸煙，現階段建議實施範圍，包括排隊輪候公共交通工具，以及排隊進入指定處所，例如公眾遊樂場地、主題公園、 公眾娛樂場所、公營醫療設施等。

邊行邊吸煙定義 有待釐清 至於立法禁止邊行邊吸煙、即俗稱「火車頭」行為，則屬中期探討措施，短期內不會推行。當局解釋，措施執法存在挑戰，包括如何定義火車頭，及實際執法操作，會先檢視外地類似法規執行情況再做決定。

當局曾提出考慮禁止向某一日期後出生的人士買煙，而是次則將該政策納入長期措施作考慮。當局表示，要考慮政策帶來的影響及市民的接受程度，認為屬「終極手段」，形同全面禁止吸煙，考慮到做法爭議大，需要更多時間去討論及考慮執行細節。被問到今屆政府任期內會否推行，當局稱「唔會話一定唔會」，但指中期措施會在檢討短期措施成效後、預計於2026年後推出，相信長期措施屬更長遠的政策。

10項短期控煙措施 2023年主題性住戶統計調查結果