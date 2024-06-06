龍七公：教科人才改革 緣何重點單列

延遲舉行的中共第20屆三中全會，將在7月召開，主題已定為深化改革。究竟在哪些領域破局，是外界關注重點。《人民日報》日前刊發《進一步全面深化改革要突出重點》文章指出：「在重點推進經濟體制改革的同時，統籌謀劃好教育科技人才、政治、法治、文化、社會、生態、國家安全和黨的建設領域的改革。」

經濟改革依舊是龍頭，這並不稀奇。實際上，改革開放40年，主要的改革也就是經濟改革。不過，後面幾項改革的排序則頗耐人尋味，「教育科技人才」竟排在首位，超越了政治、法治、文化、社會等。教育科技人才，本身實際上是一項相對具體的工作，而政治、法治等卻是重大的宏觀領域。若說政治、法治等是「面」，教育科技人才只能算是「點」。央媒如此排序，顯然絕非信筆之作，而是透出三中全會改革的優先級問題。

當前中國與西方經濟博弈，最核心是科技方面的「卡脖子」。這是中方最主要的弱項和軟肋所在。因此，科技自立自強被提升到前所未有的新高度。科技競爭，說到底就是人才的比拼，人才又與教育息息相關。經濟方面發展新質生產力，安全方面增強國防實力，均取決於科教人才。日前高層在山東召開座談會，強調「進一步全面深化改革，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面」。教育科技人才改革，前置到突出位置，也就是已經成為「主要矛盾」之一。

十九大後，教育、科技、人才的領導體制先後進行了重大調整。第一步，2018年，國家科技教育領導小組被分拆，調整組建中央教育工作領導小組、國家科技領導小組，教育劃歸中央直接領導。第二步，2021年，中央人才工作協調小組升格為中央人才工作領導小組，加強領導力度。省委層面，原由組織部部長任人才小組組長，如今由省委書記領銜擔任組長。第三步，2023年，撤銷國家科技領導小組，組建中央科技委員會。這意味着教育、科技、人才均構建了由中央集中領導的新體制。

二十大報告首次將「教育科技人才」作為整體論述，被定位是「現代化國家的基礎性、戰略性支撐」。教育培養人才，人才驅動科技，三者各有側重，但實際上又三位一體。若條塊分割，各搞一攤，就絕不會真正形成高效運作局面。因此必須統籌推進，融合發展。這應就是三中全會教育科技人才改革的大方向。

鬆綁管理擴探索空間 人才的成長，科技的創新，其實最根本的並非加碼管理，反而是鬆綁放活，提供探索空間。中國的教育、科技投入並非世界最高，但管理成本卻是舉世無雙。龐大的官僚機構掌控人權、財權，外行領導內行，往往劣幣驅逐良幣，管得愈多，效率愈低，陷入「逆改革」、「逆淘汰」困境。要推進教育科技人才改革，必須正視這問題，以胸襟和誠意善待人才，絕不能諱疾忌醫，浮在表面工夫，到頭來原地打轉。