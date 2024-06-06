自成一家：台軍渙散 外強中乾

台灣軍隊近年醜聞頻傳，從缺肉少糧到丟失槍械，甚麼奇聞怪事都有。例如去年海洋監偵指揮部一個雷達站外竟然發現有官兵喝酒玩樂，營區外酒瓶堆積如山。至於號稱海軍戰鬥力最強的驅逐艦基隆號，更傳出已婚男上士與女下士在艦上偷情，被戲稱為「愛之船」。

最近一段日子，台灣陸軍又發生一宗連長當眾毆打排長的事件，一位連長疑似情緒不穩當眾毆打排長。該新聞表面上只是台軍軍紀渙散、管理鬆懈的縮影，實質上也反映了民進黨當局倚美謀獨，可是甚少軍人會認真為台獨而戰。實際上，台軍早年是國民黨從大陸撤退過去的，一向是藍營票倉。2004年陳水扁遭槍擊後，台灣國防部立即啟動所謂的國安機制，許多官兵無法投票，結果令陳水扁以些微票數勝出總統大選，被國民黨質疑選舉不公。所以傳統而言，台軍的備戰意識並不強。即使民進黨不斷渲染大陸的軍事威脅，效果也是一般。

蔡英文政府過去8年全力謀獨，猛增防務預算，今年的相關支出高達190億美元，佔台灣GDP比重達2.5%，並且是連年雙位數上升。但軍隊的戰鬥力並不是用錢就可以買來。一個例子是，台灣國防部去年把軍隊人員名額調高至21.8萬人，可是志願役人數卻跌至15.5萬人，創下新低，可見願意為台灣上陣拚殺的軍人並不多。軍之不軍，折射出民進黨當局千方百計謀「獨」早已動搖軍心。

從深層次的角度來看，台軍軍紀渙散與民進黨的執政理念有密切關係。民進黨一直企圖通過加強軍備和軍事訓練提升防衞能力，但民進黨人多數是文人出身的理想主義者，不太重視軍隊紀律和管理，結果不但無法提升台軍戰鬥力，反而進一步削弱了軍隊士氣，這真是莫大的諷刺。