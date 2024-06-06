橫眉冷看：尚有很多利益值得談

今年5月，中國、日本、南韓召開首腦高峰會談，對上一次已是幾年前，新一輪會談對緩和三國的緊張關係，未必有太大助益，但是能夠坦誠交流，總比無話可說為佳。

日本是親美國的頑固分子，短期內很難改弦更張，但南韓不一樣，在上一任總統文在寅時期，中韓兩國雖有摩擦，雙方卻始終保持較穩定的關係。近年美國在背後不停撥火，中韓關係亦較疏離，但北京切勿着了老美的道兒，相對於日本，南韓始終是更值得，也更容易重修舊好的對象。正如現任中國領導人所說，世界正面臨百年未有的變局，在這當兒，多一個朋友總比多一個敵人好，我們沒必要為此而長期跟南韓摳氣。

中韓關係變差，是源於2016年，南韓要部署美國製的薩德導彈防衞系統，北韓和中國認為會威脅到自身安全。然而，這畢竟是7、8年前的事，正所謂「此一時也，彼一時也」。在當時看來，南韓此舉或許有點無事生非，但近年國際局勢急劇變化，弄不好的話，隨時會引發第三次世界大戰，既是如此，首爾留着薩德系統作自衞，也是情有可原，中韓兩國為了此事而再生嫌隙，恐怕未必值得。

今年4月1日，以色列襲擊伊朗駐敍利亞的大使館，約兩星期後，伊朗開展報復行動，動用了無人機、巡航導彈、彈道導彈等300多件飛行武器，向以色列本土施襲。若非以色列裝設了「鐵穹」防空系統，說不定該國部分地方，會一如羅馬帝國的龐貝古城般，被爆炸和烈燄完全吞噬。世界正處於多事之秋，南韓人要設法披甲護身，也是情理中事，如果能暫且擱下薩德導彈防衞系統的問題，中韓兩國之間，其實尚有很多共同利益值得去談。