筆下風雲：瞓街特種兵無助香港

京官耳提面命要港官搞好旅遊業，還提出「無處不旅遊」，未見港府有何板斧使出之際，卻先見內地旅客響應。最近內地興起「特種兵」窮遊香港，這些旅客以來港花費最少為榮，還會在「小紅書」炫耀窮遊心得，甚至標明地圖，留下睡袋等瞓街物資給「下一手」使用！早前天星碼頭、北角碼頭橋底、上水彩園邨連接上水廣場的天橋等公眾地方，皆驚現內地旅客紮營瞓街，似乎正在發揮「無處不旅遊」神髓！

問題是，此等窮遊一旦成為主流，隨處瞓街有礙觀瞻之餘，亦肯定會製造中港矛盾。尤其是食環署等執法人員對本地露宿者趕盡殺絕，動輒以衞生及引起罪案等名義強行清場，激起對立情緒，部分市民批評當局不近人情。要是對內地旅客瞓街開綠燈，只會被視為不公平。

更重要的一點，是這些窮遊旅客對振興本港經濟毫無作用。他們來港不花費，連廉價賓館也不入住，肯定也不會大手筆購物。要振興旅業必須吸引高端客光臨，惟到頭來卻引來此等窮客，本港零售業、餐飲業恐更低迷。

本港4月份零售業總銷貨值按年勁跌14.7%，已敲響了經濟警鐘。港官至今不以為意，甚至賴天氣不穩、賴復活節假期港人外遊才導致數據下跌，完全不肯面對現實，思考香港正面對甚麼問題。本欄已多次指出，香港面對的不僅是產業固化、食老本等問題，還有服務業不思進取，不肯創新、不肯提升服務水平等問題，而且過度依賴內地旅客群。說實在，今時不同往日，內地客要購物，可以去日本去歐洲，甚至留在國內淘寶，根本沒必要來港。香港再不改善服務質素，下苦功推出創新點子，只會將高端客進一步往外推。一味招來特種兵窮遊客，只會意味香港進一步墮落。