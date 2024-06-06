強詞有理：老美被打臉

以色列愈來愈不給美國面子。美國總統拜登剛剛信心滿滿地公布結束加薩戰爭的三階段計劃，以色列總理內塔尼亞胡立即出來否認，指停火提議不完整，與以色列的版本有差距，純粹出於政治因素。拜老頭再次被狠狠打臉，還不敢反駁，只能裝作若無其事，要多尷尬有多尷尬。沒辦法，誰叫美國是以色列的兒子。

拜登的停火計劃是，第一階段實施為期6周的停火，期間以軍撤出加薩人口稠密地區，哈馬斯釋放婦女、老人和傷者，以色列則釋放數百名巴人；第二階段哈馬斯釋放剩餘人質，以軍全撤出加薩；第三階段啟動加薩大規模重建計劃。以上計劃其實是美國和以色列、卡塔爾、埃及四方討論的結果，本來已經說好，沒想到內塔尼亞胡又不認帳，叫其餘三方情何以堪。

內塔尼亞胡的企圖很明顯，不徹底消滅哈馬斯，佔領整個加薩地帶，將巴勒斯坦土地據為己有，絕對不會停火。也就是說，這場針對巴勒斯坦人的種族大屠殺還將繼續下去，不管國際社會如何譴責，也不管國際刑事法院如何發出逮捕令，都無法阻止以色列極右政府的戰爭暴行。根據聯合國的分析，加薩地帶已有55%建築物被摧毀或嚴重受損。這也許還是最保守的數字，在以軍狂轟濫炸之下，加薩不僅已成為一片廢墟，更是人間煉獄，而內塔尼亞胡猶不肯收手，這個世界到底還有沒有公義？

要結束這場戰爭，其實很簡單，只要美國停止提供軍火等援助，以色列無以為繼，就不得不收手。揚湯止沸，不如釜底抽薪，難道老美不明白這個道理？一方面惺惺作態呼籲停火，一方面源源不絕向以色列提供殺人武器，神是他，鬼也是他，大家早已看透其虛偽本質。說到底，這個世界始終是靠拳頭說話，有美國霸權撐腰，以色列橫行無忌，國際社會根本奈何不了他們，最多只是譴責幾句而已。

說來說去，還是也門青年運動（胡塞武裝）有勇氣，敢於挑戰美國霸權。日前胡塞武裝宣稱以導彈擊中美軍艾森豪威爾號航母，雖然美方予以否認，但美軍在紅海步步驚心，則是不爭的事實。這些年美軍到處耀武揚威，從未遇到真正挑戰，現在連胡塞武裝也收拾不了，其窩囊可想而知。不怕一萬，就怕萬一，以巴戰爭一日不停火，紅海就不可能平靜，美軍航母說不定終有一天遭遇噩夢。