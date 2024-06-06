龍吟虎嘯：文的不行 重拾武的

中國的崛起、中華民族的偉大復興，是在世界百年大變局的時代背景下發生，也是這個大變局中最重要的組成部分。驚心動魄的是，中國的崛起和復興，與資本主義發展的最高階段的、最霸道的美帝國主義槓上了。

美帝國主義是絕不能容忍一個堅持社會主義的中國崛起的。接近200多年來，全世界的資本主義、帝國主義學者和政客都知道，馬克思主義的道理和預言——根據社會發展規律和已經呈現的歷史，社會主義必然戰勝資本主義。落實到今天的百年大變局，社會主義的中國將必然戰勝資本主義、帝國主義的美國。

當然，他們不僅是知道和擔心，還要拚命反對，要把中國的社會主義打垮，這其實不是他們今日的想法和做法，而是在社會主義還處於新生的搖籃階段——無論是在蘇聯和中國，他們要把社會主義扼殺，而且是武力手段、發動戰爭——俄羅斯的十月革命不久，他們發動了14國武裝干涉蘇聯的戰爭。

新中國剛成立，美國就率十來個國家打到鴨綠江邊，逼迫中國要抗美援朝，然而帝國主義對社會主義的動武和戰爭都以失敗而告終。這之後，美帝國主義和西方對社會主義轉變策略，玩「和平演變」、玩「顏色革命」，用意識形態、思想文化、價值觀改變蘇聯、中國和一切社會主義國家，用的是「軟刀子割頭不覺死」——文的一手。

這一手，對蘇聯和東歐成功了！對中國和亞洲的社會主義國家不成功。不但不成功，中國還通過對美國西方的軟硬兩手鬥爭，總結了經驗、找出了有效的應對反制辦法，堅持和壯大了社會主義，在國力、實力和全球市場及發展道路上，大大削弱了美西方，讓他們深感自己的衰落，再不組織有效反撲，十幾廿年內扭轉頹勢，壓垮中國，大事不好也！這些年他們看得最清楚的是，軟的一手、文的一手，「顏色革命」那一套是不行了，遂積極準備重拾硬的一手，發動戰爭的一手！