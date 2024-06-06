坦言集：歐洲不戰

一般的認識是美國主要敵人是中國，不是俄羅斯。但烏克蘭戰爭還未解決，俄羅斯也正全面備戰，美國即使把烏戰交託歐盟，歐盟可承擔得起嗎？

北約在俄羅斯周邊有30萬大軍，加上烏軍更多。但北約各國，除美軍外，大多編制不全，訓練不足，難以全面發動備戰。美國因着眾多的軍事基地，駐軍有10多萬人，可美軍一貫不直接上陣，名義上作為歐洲防務的支柱，實際上是備而不用，一切以歐洲的軍隊先行。相對而言，俄羅斯除了在烏克蘭戰場上有幾十萬兵力，還已動員150萬新兵，此外有白羅斯的軍隊，均蓄勢以待，實力強橫，與北約諸軍的疲頹大不相同。

當前，美國正動員德國部隊，進駐波羅的海防守，也駐芬蘭、挪威，連同波蘭軍隊，應是北約抗俄的主力，再輔以數萬美軍，和北約遠程攻擊的空中力量，或許防範俄軍的進攻，有一時之效。但若以之進攻烏克蘭參戰，或進攻白羅斯與俄羅斯，應力有不逮。而在烏克蘭南邊、黑海地區，羅馬尼亞與保加利亞都不足防守，兩國也不願與俄衝突。北約攻擊俄羅斯，要封鎖黑海的俄羅斯出路，絕無力量，而且土耳其不會同意。

回歸到烏克蘭戰場，烏軍勢危，北約已有公開出兵以外的方法盡悉執行，猶無力扭轉戰場劣勢。若北約與俄公開決戰，用遠程武器襲俄境，俄反制更不再克制，用濫炸切斷烏克蘭與北約的交通連接，烏軍沒有北約支援，敗勢更會加速，屆時即使北約全面開戰，能即時壓倒俄軍嗎？或許美國因此頻頻進行戰術核武試驗與演習，似乎在敗勢中要借核武反撲。歐洲大戰便不是二次大戰模式，而是進入核毀滅的階段，歐洲各國會否同意呢？

德國正替代美軍進駐，但德國政府是否決意執行美國旨意，不讓俄羅斯戰勝？抑或另有所圖？如德軍替代美軍駐對俄前線，屆時德國不願戰，美國也不能從德軍前線陣地出戰。德國駐軍便成美俄兩軍對壘的緩衝區，阻隔雙方作戰。德國可與法國及歐盟其他國家一起阻止美俄觸發歐洲大戰，更不讓核戰出現。

美國要放手對付中國，先要解烏克蘭困局。俄羅斯不能勝，也難以敗。美國的政治計算還需要歐洲大國支持。為免戰爭破壞，德國等歐盟各國不會輕易言戰。俄羅斯不敗，美國哪能騰出手來集中對付中國呢？