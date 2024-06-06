瑞樂樓恢復供電 查租客有否違規

【本報訊】前日柴灣小西灣邨瑞樂樓先後停電停水，大廈居民生活大受影響，經工程人員搶修後，至昨日凌晨約2時，全幢大廈590戶已恢復臨時供電，惟因電壓仍然不穩，升降機等公共設施只能有限度運作，居民亦需節約用電。

房屋署發言人表示，前日事發後，署方即時與港燈商討，緊急更換損毀的電掣及從鄰近大廈接駁臨時電纜至瑞樂樓。經10多小時搶修，當晚約7時半恢復瑞樂樓全座公共地方的照明系統，其後陸續恢復食水和部分住宅單位電力供應，並開放一部電梯予居民使用。至昨日凌晨，大廈全部住宅單位電力供應回復正常，並增加開放兩部電梯。在早上上班時段，居民出行回復正常。

籲居民勿用大耗能電器 該署會繼續跟進其餘公用設施的電力供應情況，但由於現時電力供應屬臨時安排，呼籲瑞樂樓居民盡量避免使用耗電量較多的電器，以減低大廈整體電力負荷。署方已把今次意外通知保險公司跟進及處理。如發現有租戶違反租約條款或觸犯屋邨管理扣分制，房署定當嚴肅跟進及處理。

事發在前日清晨，瑞樂樓地下總掣房有機器疑過熱冒煙，並且懷疑發出爆炸巨響，事故導致整幢大廈停電，水泵不能運作亦使食水供應暫停，居民生活大受影響。