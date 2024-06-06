女童捱撞甩牙傷頭 事隔4日的哥自首

涉掛影子牌危駕 捲6宗罪扣查 上周六（１日）上午，一名女童在上水過路期間，遭一輛疑衝紅燈的新界的士撞倒，女童多處受傷且有牙齒甩脫，惟涉事的士涉嫌不顧而去。執法人員懷疑涉案的士用假車牌，經追查後於前晚在粉嶺圍尋獲該輛的士，涉案中年的哥疑自知法網難逃，在昨日凌晨投案自首，他涉嫌「危險駕駛」、「行使虛假文書」等6宗罪被捕，已被扣留調查。

事發於上周六上午約11時，一名8歲女童在寶石湖路近寶運路橫過馬路期間，遭一輛沿寶石湖路往馬會道方向行駛、懷疑違反交通標誌及衝紅燈的新界的士撞倒，女童額頭、手腳受傷，一隻牙亦告甩脫。涉事的士其後不顧而去，女童清醒送院，經治理後已於同日出院。有「車Cam」片段顯示，涉事的士疑在只可以右轉的行車線直行肇禍。

報稱商人 涉事的士沒登記 執法人員經初步調查後，懷疑涉事的士使用假車牌，經深入調查後，確認涉事的士套上一套不屬於該車的「影子牌」。人員經翻查「天眼」片段後，至本周二晚在粉嶺粉嶺圍一停車場尋獲涉案的士，並證實是一輛沒有登記的車輛。人員經追查後，鎖定涉案司機的身份。至昨日凌晨，涉事的士司機疑自知事敗，自行在上水區自首，人員遂以涉嫌「危險駕駛」、「交通意外後沒有停車」、「交通意外後沒有報案」、「行使虛假文書」、「駕駛未有登記的車輛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪，拘捕該名報稱商人的姓蔡（56歲）男子，他已被扣留調查。

人員表示，涉事的士已沒有登記一段時間，因此未有其使用紀錄。被捕男子擁有的士駕駛執照，他於案發後再沒有駕駛的士，惟該輛的士以「影子牌」使用了多久，事發時有否載客等則有待調查。

另外，女童家人於前晚在社交網交代女童最新傷勢，有相片顯示其一隻門牙甩脫，額頭、手腳仍有瘀痕，並指「相信大部分人都同我哋一樣，想快啲將當日嘅司機繩之以法」。