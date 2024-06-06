涉性侵邊緣智商女同事 保安拒認罪

【本報訊】一名六旬保安涉嫌在約3年前的半年內，多番非禮及企圖強姦30餘歲的女同事，因而被控兩項非禮及兩項企圖強姦罪。懷疑涉案男保安否認控罪，案件昨在高院開審。據控方指，女事主是邊緣智商，在女事主的激烈反抗下，被告最終放棄強姦她。

被控兩非禮兩企圖強姦罪

控方開案陳詞指，案發時被告與事主X，同在沙田一處任職全職夜更保安。X當時年約31歲，智商74。有關兩項非禮罪，控方指被告藉詞要求事主進入大廈保安休息室，期間在未得到事主同意下，用手指插入事主下體、觸摸她的胸部，並捉住事主的手，觸碰自己下體。就企圖強姦罪，被告要求X進入保安休息室，脫去她的衣物及自己褲子，嘗試強姦X。因X激烈反抗，被告最終放棄。案件編號：HCCC 213/2023