淫醫戴震蛋港鐵非禮 上訴被拒即坐監

聲稱治不舉 露械貼近少女 曾於公立醫院任職的男醫生，於2022年4月把震蛋放置在自己陰莖附近，在港鐵車廂把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因此被控非禮受審。該醫生辯稱自己不舉，把震蛋戴到陰莖是為了醫治不舉，結果被裁定罪成，被判入獄14日。他不服定罪提上訴並獲准保釋，高院暫委法官姚勳智昨經開庭後，即時駁回上訴，該醫生須即時服刑。

29歲上訴人李永熙，被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車上非禮女子X。X於案發時18歲，她在審訊時指，當日她在車廂感到左臀中間位置震動，維持10多秒，她回頭就望見上訴人。之後她感到上訴人再貼近她，震動持續約3秒。拘捕上訴人的執法人員指，當時上訴人穿着的風褸拉鏈底部濕了，有一攤漬。上訴人亦沒有穿內褲，也沒拉褲鏈，直接露出陰莖。上訴人自辯時呈交醫生證明，稱戴上震蛋是為了醫治不舉。

原審裁判官指，沒基礎指當日在場的執法人員知上訴人不舉，並因此恥笑他。上訴人如此接近事主屬不必要，裁定觸碰事主是上訴人故意而為並帶猥褻意圖，因此判上訴人罪成。由於上訴人不止一次非禮女事主，認為罰款或緩刑不足以反映刑責，即時監禁是合適選項，判處上訴人入獄14日，但是批准他保釋等候上訴，並排期於昨日開庭處理。

官：證據充足無疑點 上訴方指，原審裁判官錯誤裁定上訴人在自願下作招認，該招認中上訴人稱「我因為工作壓力大，所以先放個震盪器喺自己下體，同埋頂個女仔屁股攞快感」，以及執法人員與女事主的供詞有矛盾。不過法官認為，上訴人作為醫生，應明白簽署口供的重要性，案中證據相當充分，執法人員與女事主供詞沒有關鍵矛盾，認為事件並非意外。綜觀所有理據，法官認為控方已舉證至無合理疑點，因此駁回上訴，上訴人須即時服刑。案件編號：HCMA 211/2023