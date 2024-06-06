賣假藥化妝品 搗舖倉拘5人

【本報訊】香港海關早前接獲舉報，指市面有人以低價供貨或出售懷疑冒牌中成藥及化妝品，經深入調查及商標持有人協助下，人員於前日搜查旺角3間零售店舖及一個位於火炭的儲存倉庫，檢獲約5,000件懷疑冒牌貨物，總市值約62萬元。行動中，人員以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕3男兩女（28至90歲），當中包括3名店舖負責人及兩名員工。所有被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查，不排除會有更多人被捕。

檢5000件 仿真度高 海關指出，涉案冒牌貨物仿真度高，一般市民難以辨別，惟不法分子為求減低製作成本，冒牌貨物外觀特徵仍與真貨有多處差別，例如藥物說明書的紙質較差、厚薄不一，部分藥物樽底紋路質感較粗糙，樽身的商標印刷亦較為模糊，部分藥物的批號數字印刷位置亦與正貨不同。海關已把貨物送往檢測中心，以檢驗是否內含對人體有害的成分。

此外，海關相信不法集團利用新界地區儲存貨物，再透過「行街銷售員」以低調、打游擊的方式，把冒牌貨物樣辦帶至市區零售店面兜售獲取客源，以減低被偵破的風險。