擬擴生產者責任制 涵蓋汽車電池輪胎

【本報訊】「走塑」實施逾一個月，環境及生態局局長謝展寰表示，市民的習慣已經改變，並引述連鎖餐廳指，70％顧客買外賣時不需要即棄餐具。他又指，正計劃擴大生產者責任制的範圍，涵蓋塑膠飲品容器和紙盒、電動汽車電池、汽車輪胎及鉛酸電池等。

屯門加建焚化爐 月內解畫 謝表示，垃圾扔在堆填區後會分解，並產生的溫室氣體，現時佔本港碳排放量約8％。港府目標在2035年停用堆填區處理垃圾，他提到，正在石鼓洲人工島興建的首個「轉廢為能」新式垃圾焚化爐，將於明年底投入服務。謝又稱計劃在屯門興建第二座設施，本月會向立法會解釋該計劃。

垃圾徵費已被暫緩且無推行時間表，但不少屋苑早前已上調管理費。議員謝偉俊詢問當局，會否勸喻已加徵管理費的業主立案法團，適當地下調管理費用，又問到有多少大廈及屋苑已因應垃圾徵費率先上調管理費，相關屋苑後續安排如何等。

謝以書面回應稱，物業管理業監管局已在5月27日，即港府宣布暫緩徵費當日發通告，提醒所有持牌物管公司，因應徵費暫緩實施，應由業主組織、業主和客戶及物管公司一同商討，應否就管理費作相應調整；或把增加費用撥歸管理基金，應付未來的維修保養；或保留至未來實施垃圾徵費之時使用；或退還予業主住戶。