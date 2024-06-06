研究縮貓狗檢疫監 步入尾聲

【本報訊】動物出入境有嚴格規定及複雜程序。目前從部分高危地區進口的貓狗，需要經過約4個月的「檢疫監」。政府早前表示，正研究以其他檢疫方式以減少檢疫時間，有議員關注有關工作進度。環境及生態局局長謝展寰表示，減省貓狗檢疫時間的研究工作亦已進入最後階段，將盡快推出有關安排。

擬明年修訂狗晶片條例 謝表示，從狂犬病風險較高或不明地區進口的貓狗，現時要接受最少120天檢疫。政府正探討以注射預防狂犬病疫苗、進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，縮短從檢疫期的可能性。有關的研究工作已進入最後階段，下一步會探討執行細節，包括與相關地區商討安排，目標是盡快推出有關的檢測安排。

另外，目前規定所有超過5個月大的狗隻均須植入晶片，不過有關晶片制式與內地、外國普遍制式不同，令狗隻從外地入境或本地出境，均需要額外植入晶片。有議員提出書面質詢，向政府查詢會否考慮更改現行條例認可的晶片制式。謝指政府計劃明年修訂有關狗隻晶片條例，引入其他制式晶片。

謝透露，目前本地使用的AVID格式晶片品質及可追溯性受國際認可，其他國家及地區亦有使用。他又指，為狗隻額外植入內地及外國普遍使用的ISO晶片，並不會影響狗隻的健康；不過考慮到現時內地及不少國家、地區普遍使用該晶片，政府正積極研究引入，亦會諮詢持份者，並計劃在明年內修訂有關規例，以落實安排。