東呼即應：亂食貝類海產內臟 毒素入體隨時命喪

東呼即應訪業界 中伏細節大拆解 最近接連發生市民進食貝類海產中毒個案，有男女在家食海螺後兩小時內出現四肢麻痹、視力模糊、暈眩等中毒症狀，幸兩人求醫後情況穩定。衞生防護中心提醒市民，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類海產體內，烹煮並不能消除這種耐熱的毒素。很多人喜歡食海鮮，究竟如何才可以吃得安心又放心呢。《東呼即應》請教了漁業界老行尊，訪問了市民和家庭醫生，拆解海鮮中毒之迷。

今年4月，本港有一對男女在荃灣楊屋道街市買大海螺、扇貝、貴妃蚌等海鮮回家煮吃，結果隨即出現四肢及舌頭麻痹、嘔吐、暈眩、步履不穩等症狀，最終要入院治療。而在去年4月亦有兩名本港女子，在東涌食肆吃下花蛤後，出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛及腹部痙攣等中毒症狀，食貝類海產是否真很易「中伏」。

根據衞生防護中心資料顯示，受感染貝類海產原來即使完全煮熟，也不能把耐熱的麻痹性貝類毒素消除，市民吃了之後如出現中毒病徵，必須盡早求醫。

市民黃太表示曾經只吃了一隻貝類海產就需住院兩天，故以後也不買貝類海產。另一市民楊太就指，經常買貝類海產回家煮吃，有經常買大蜆、細蜆，吃完後沒有不適。市民Anne就指通常不吃內臟，若吃就會出事。

帶子較高危 忌貝類煲湯 人稱「小背心」的香港海鮮業聯合總會主席李彩華指，貝類海鮮只吃肉不吃內臟就沒問題，譬如帶子或扇貝白色的肉以外的裙狀組織、器官狀東西就是胃囊、內臟，若吃了很大機會中毒。他指通常帶子較高危，這種雙貝類海產，兩片殼合攏那種，例如蜆、帶子、扇貝，較容易吃出事，建議不要用貝類海產煲湯，曾經幾年前試過，在湛江有人用帶子煲湯，結果不是中毒那麼簡單，而是吃死了人，因為麻痹毒素盡溶在湯中，令湯水變成致命毒水，故也不建議連汁一併吃。

深海紅鰽魚 少吃保平安 至於深海魚，李亦指跟貝殼類海產一樣，不要吃深海魚的內臟，因為毒素都集中在牠的胃囊、魚肝等內臟，魚膥（魚卵）也算是內臟，在高峰期最好不要吃，有種珊瑚魚，名紅鰽魚，這些魚盡量不要吃。

家庭醫生關嘉美表示，雪卡病毒就是有些海藻由珊瑚產生出來的毒素，會令人惡心欲吐、腹瀉、肚痛，可能手腳感到刺痛、皮膚痕癢、影響視力等。而未經煮熟的活海鮮，吃了更危險，因除有機會海鮮中毒外，由於未經煮熟，也可以有很多細菌和病毒的感染。

業界建議切除扇貝周邊裙狀組織，才可吃得安心。 東網版面新設計一撳即睇 黃太曾因進食貝類海產而身體不適住院，從此不敢再買貝類海產。 東呼即應爆料熱線