醫健：老有所醫：濕疹求醫 康復之路

濕疹是個可怕的敵人，常常導致持續的瘙癢、健康狀況下降。80歲的陳先生就是這樣的情況，他與濕疹進行了長達兩個月的鬥爭。透過口服藥物、外用藥膏、合適的沐浴油和純棉的防濕疹衣服等綜合治療方案，陳先生終於恢復了生活品質。

當陳先生發現自己的手臂和腿上持續發癢時，他的磨難就開始了，很快就影響了他的睡眠，讓他感到疲倦。

陳先生決定向我請教，我診斷他患有濕疹，這是一種以發炎和劇烈瘙癢為特徵的慢性皮膚病，我根據陳先生的需求制訂了全面的治療計劃。

口服藥物：

作為緩解陳先生症狀的第一步，我開了口服藥物。這些藥物針對潛在的炎症，緩解瘙癢。

外用霜：

外用乳膏來直接治療受影響的區域。這種霜含有抗炎劑和保濕劑，緩解瘙癢並促進愈合。

沐浴油：

為了提高療程的效果，我建議陳先生在沐浴時加入合適的沐浴油。這款沐浴油專為濕疹患者設計，並含有潤膚劑和天然成分，可滋潤肌膚。

適合濕疹的衣服：

我鼓勵陳先生穿着純棉的衣服，純棉是一種透氣且防過敏的布料。這些防濕疹服裝可最大程度地減少皮膚刺激，並實現更好的空氣流通，從而降低濕疹發作的風險。

康復之路：

在口服藥物、外用藥膏、適當的沐浴油和適合濕疹的衣服的綜合作用下，陳先生的病情逐漸出現好轉，讓他可以享受一夜安寧的睡眠。整體健康狀況也得到了恢復。

羅肇衡醫生

老有所醫計劃