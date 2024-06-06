68歲婦染腦膜炎雙球菌入院

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨日公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，病人是68歲、患有長期病患的女人，她於周一（3日）開始發燒、發冷、頭暈、頭痛和呼吸困難。她同日到伊利沙伯醫院求醫，其後獲安排入住該院接受診治。病人的血液樣本經化驗後，證實帶有腦膜炎雙球菌，病人臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定。中心指，這個病是經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播，惟病人的家居接觸者至今沒有出現病徵，中心會繼續調查。

中心發言人強調，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由2日至10日，一般為3至4日。

上半年流感重症 多未打疫苗 另外，流感季節仍沒結束，衞生部門表示，過去3年，市民對新冠疫情採取各項防疫措施，流感嚴重個案接近零，死亡個案在2020至2022年基本為零，而2024年上半年，已有26個嚴重個案，當中20個均沒有接種疫苗。