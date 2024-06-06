人手短缺 港暫無意推醫療旅遊

【本報訊】立法會昨通過有關「積極建設香港成為亞洲醫療創新樞紐」的議員議案，有議員認為香港應好好利用自身條件，發揮醫療科研的優勢，推動跨境醫療專業合作及發展醫療旅遊，冀成為香港未來的新經濟引擎。政府則指香港已成為「國際醫藥法規協調會議」（ICH）的觀察員，又強調醫療人手短缺，需優先服務市民，目前沒有發展醫療旅遊的計劃。

提出議案的議員林順潮認為全世界都積極推動醫療旅遊，但坐擁高水平醫療優勢的香港是有條件後來居上，甚至成為亞洲醫療旅遊產業龍頭，為香港經濟發展帶來新動力，值得政府重新檢視政策，若能善用本身的醫療及相關的優勢，加上好的政府政策，香港是有機會成為亞洲醫療創新樞紐。

議員陳沛良提出修訂，建議把握北部都會區建設機遇，匯聚臨床試驗所及創科企業，與內地連接開拓龐大市場。他指政府已在新田科技城預留約兩公頃土地用於醫療設施，可作私家醫院發展之用。鑑於內地高收入人群增長迅速，醫療保健意識愈來愈強，香港將來可承接內地外溢的高端醫療服務需求，於北部都會區發展成蓬勃產業，成為新的經濟引擎。

稱資源優先服務港人 當局回應指政府會善用香港獨特優勢，特別是醫療科技的研發方面。然而要發展醫療旅遊，醫護人手是莫大挑戰，政府以市民的健康福祉為先，醫療人手應優先服務香港人，故沒打算以產業方式發展醫療旅遊。