漁農配合旅業 發展新經濟點

【本報訊】立法會昨通過「以新質生產力賦能漁農業發展」的議員議案及修正案。提出議案的漁農界議員何俊賢指港人北上消費希望尋找「味道」，如去中山食燒鵝，又指人才來港，都要提供優質生活，希望政府可以完善漁農副食品相關貿易及服務體系；協助內地優質漁農副食品「走出去」及國際優質副食品「走進來」；同時推廣本地漁農產品，打造國際漁農副食品交易平台，以助漁農業擺脫單一經濟增長模式，打造新經濟增長點。

旅遊業界議員姚柏良指香港漁農業有深厚歷史，也是具備文化特色的產業，而旅遊吸引之處在於獨特的故事和體驗，認為旅遊業界能夠為本港農產品拓寬思路，可推動與旅遊業界共同發展具本地特色的休閒漁農業，並賦能漁農業。

倡港品牌預製菜輸出世界 對於推動漁農業旅遊發展，議員李鎮強指政府應鼓勵本地海產養殖業與旅遊業進行跨業發展，同時與內地沿海城市在冷凍倉儲、冷鏈運輸、零售、餐飲等方面合作，以協助和推動本地海產養殖業發展休閒娛樂、銷售等服務性第3產業。舉例指參考外國興建漁人碼頭的例子，舉辦具有特色的嘉年華活動，配合傳統漁港文化教育等。他又指香港可以善用本地魚產品，打造香港品牌的「預製菜」，將產品輸出至世界各地。

環境及生態局局長謝展寰回應稱，過往本地與漁農業界普遍採用以初級生產為目標的經營模式，為協助業界增值，政府促進業界擴展業務至涵蓋漁農業產品加工、漁農產品銷售、休閒文化及體驗等服務的第二和第3產業，提升與農業整體附加價值。他又指政府會繼續以新科技推動漁農業發展。