工會倡加薪8% 九巴：會考慮

【本報訊】九巴及龍運巴士工會要求加薪及增加人手減輕前線壓力。汽車交通運輸業總工會於昨日表示，所要求的加薪幅度並不算過分，且可商議。現時公司內的員工對於工作的開心程度很低，員工需要處理的事及面對的壓力亦很大，還希望可以增加人手減輕前線人員的工作壓力。對於漲薪，九巴回覆稱會考慮所有相關因素以及相應的指標，以提升薪資。

汽車交通運輸業總工會九巴及龍運分會於昨日與九巴管理層會面，商討加薪事宜。該九巴分會主任黎兆聰表示，此次會面的要求包括加薪8%、發放節日上班津貼300元及增加人手。黎兆聰稱，外界可能認為加薪8%屬獅子大開口，但工會的加薪要求一直以來都是有升有降，8%的加薪要求是可以降的，但會視乎管理層所釋放的善意。

問卷揭25%職員工作不開心 黎兆聰還表示，也有站在公司角度理解面對競爭和經營成本上升等問題，但去年公司的客量及收入有所上漲，員工也理應分享成果。他指工會願意與資方就上漲幅度討論，或略作調整。他還指出，工會今年的問卷調查有特別就員工工作的開心程度提問，10分滿分，結果顯示有約25%的受訪員工僅給予5分合格分，顯示出對管理層的安排有所不滿。黎要求公司正視，包括要求一名站長同時監察十幾條線路的運作，及要求督察人員也要考取巴士駕照等問題。

九巴於昨日稍晚時回覆查詢指，其設有恒常機制制訂薪酬調整方案，會考慮和平衡所有相關因素，包括營運情況、財政能力、社會經濟狀況和通脹水平，並參考政府及其他公營機構的指標，以提升員工的薪酬待遇。此外，會繼續與工會及員工保持溝通，以期達成共識。