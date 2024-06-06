大埔墟站外非專營巴擠塞 促加站紓緩

【本報訊】現時港鐵大埔墟站外有很多往返各住宅區和公司的非專營巴士（邨巴、廠巴），過於密集的小巴對大埔墟站外圍的一些路段造成了嚴重的擁堵。有議員則建議政府可以在港鐵站外圍和其他地方加設停車站點。對此，政府回應稱，會考慮在部分位置設置站點分流過於擠迫的交通，但對於議員建議的另一些位置則表示不適合作為上落客點。

當局：續期時研遷站點 議員李梓敬對大埔墟港鐵站附近的交通情況提出質疑，港鐵站B出口現時有3條的士行車線，建議將其中一條的士行車線改設為邨巴、廠巴的上落客點；同時他還提出疑問，政府會否考慮容許邨巴在大埔中心設置邨巴、廠巴上落客地點。

署理運輸及物流局局長廖振新表示，現時大埔墟B出口外共有3條行車道，當中兩條是的士除外的禁區，且第一和第3行車道大部分時間有的士進行上落客活動，運輸署經過評估後認為不適合在此設置居民巴士的上落客點，以免影響的士運作。此外，鑑於現時大埔墟港鐵站A2出口外圍及B出口的上落客點已經是交通十分繁忙，因此在接獲非專營巴士服務續期申請時，可能會考慮將部分巴士站點分流至鄰近的其他地點。

對於議員建議在大埔中心設置居民巴士的上落客點，他沒有作出正面回覆，而是建議居民若出行可選擇九巴或是港鐵接駁巴士。