熱門的士站派傳單 籲恪守好客之道

【本報訊】為配合政府「好客之道」運動，的士業議會表示，今年會再舉辦「的士禮貌活動」，即日起至8月27日派出禮貌大使，到旅客經常出入的的士站，例如機場、落馬洲及深圳灣等口岸，向司機派發宣傳單張，鼓勵司機保持好客之道。

的士業議會會派出年輕禮貌大使，到港九新界繁忙的士站派發宣傳單張，包括位於銅鑼灣百德新街、上環信德中心、尖沙咀天星碼頭等，亦包括旅客較多的口岸的士站，例如香港國際機場到港的士站、落馬洲口岸及深圳灣口岸的士站等，希望改善的士業形象。

該會主席黃卓邦希望，透過活動提倡禮貌行為，加強的士司機與乘客之間的溝通和互相尊重。除了保持良好的服務態度，他亦希望司機能主動「做多一步」，主動協助乘客，以實踐好客之道，為香港營造「好客之都」的形象出一分力。

車隊牌照結果下月出爐 此外，政府去年宣布引入的士車隊制度，並計劃發出5個或以下的士車隊牌照，申請期剛於上月底結束，料下月公布申請結果。有議員關注的士車隊制度有否制訂懲處機制，運輸及物流局回覆稱，若車隊持牌人未有維持適當且具效率的車隊服務，運輸署可隨時委派公職人員進行研訊；若研訊確定車隊持牌人的表現未達標準，署方可對其施加懲罰，包括取消其車隊牌照等。