黎與英政客聯絡不斷 涉推動制裁中港官員

黎智英

庭上播錄音 指示《蘋果》英文版主打內地新聞 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。控方繼續播片，顯示黎智英在國安法生效前後，一直跟多名英國政客保持聯絡，部分人提倡制裁中港官員。另外，黎智英曾指示下屬，希望英文版《蘋果日報》會以報道內地新聞為主，又提議找尊子畫諷刺內地的漫畫。案件押後至6月11日續審，控方料會完成舉證，之後黎智英一方會作中段陳詞，申請黎面對的3罪毋須答辯。法庭會在7月9日開庭聽取陳詞。

審訊昨踏入第89日，控方繼續播放從黎智英手機取得的片段，包括「香港監察」創始人羅傑斯（Benedict Rogers），及英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），透過WhatsApp或Twitter（現稱X）傳給黎的片段。當中在2020年5月，羅傑斯跟英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）線上對話，奧爾頓勳爵提及，自己有份簽署由「末代港督」彭定康發起聯署聲明，譴責國安法，並於2019年來港，監察區議會選舉。他會繼續發聲支持香港，呼籲香港人用和平方式抗議。期間，羅傑斯形容香港身處黑暗時期。

另外，羅傑斯在另一段受訪錄音中說，國際應採取實際行動，例如向北京或港府施行制裁，謂外界過往對中國太軟弱。此外，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）亦有傳送片段給黎智英，內容關於對華政策跨國議會聯盟。控方亦播放一段取自黎智英Twitter帳戶的片段，顯示美國時任總統特朗普形容黎是勇敢的人，又謂香港的自由已被奪去。

倡畫漫畫諷刺內地 接着，控方播放一段黎智英在2020年5月，傳給本案認罪被告之一、蘋果前副社長陳沛敏的錄音，長約15分鐘。黎智英說，希望英文版《蘋果》可以編採內地新聞為主，包括維權人士新聞、損害內地人權的事件，另包含香港的專題，冀能填補《南華早報》沒有做的新聞。黎提到有人建議畫漫畫諷刺內地，可以令版面「生鬼啲」，黎提議找尊子。同月，黎智英傳語音訊息給李兆富（筆名利世民），黎說開了Twitter帳戶，預期追蹤人數會愈來愈多，希望李兆富請桑普等人，除了定期寫文外，可每日給他一小段文字，讓他經營Twitter帳戶。

隨着控方播畢所有片段，控方案情接近尾聲。法官押後至6月11日續審，屆時會處理文件翻譯上的問題，料控方會在當天正式完成舉證。黎一方之後會作中段陳詞，申請黎面對的3罪毋須答辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司，則確認不會加入有關申請。法庭定於7月5日開庭聽取控辯雙方陳詞。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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