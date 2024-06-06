「城市景昔」擴至鯉魚門 盡覽50載發展面貌

【本報訊】文化歷史深度遊逐漸流行，旅遊事務署的文化創意旅遊項目「城市景昔」昨起擴展至鯉魚門一帶6個景點，旅客只要以手機在相關景點掃描「擴增實境（AR）時鐘」，便可看到由歷史照片或本地藝術家，根據歷史資料創作的歷史全景圖像，涵蓋1920至1970年間鯉魚門發展的面貌，包括鯉魚門學校、鯉魚門燈塔、鯉魚門石礦場區、鯉魚門天后宮等。

「城市景昔」由旅遊事務署委託香港城市大學創意媒體學院研發及製作，製作團隊的項目經理梁偉倫表示，項目以半年時間搜集資料，參考數百張相片，並訪談鯉魚門居民。團隊整合資料後，再利用3D技術，估算鯉魚門景點建築物的距離和比例，再交由插畫家設計模仿水彩畫風的動畫，透過程式內的光學追蹤，結合現場實景和動畫音效，提供沉浸式遊覽體驗。

旅客亦可聽到鯉魚門原居民以客家話敍述以前的生活點滴，參與的原居民張耀忠透露其家族在鯉魚門居住逾130年，曾祖父在1860年代在鯉魚門開闢石礦。

另28景點融入港產片元素 針對旅客喜歡到電影取景場地「朝聖」，項目亦更新現有28個指定景點的內容，加入電影元素，重溫港產片的取景場地，包括剛奪得第42屆香港電影金像獎最佳電影的《毒舌大狀》；《梅艷芳》、《無間道3：終極無間》、《龍虎風雲》等。

「城市景昔」在2021年首次於中環、山頂、尖沙咀、深水埗、油麻地及佐敦的28個指定地點推出，最新在自拍功能加入濾鏡和短片錄製功能、提升歷史全景圖像的動畫質素等。