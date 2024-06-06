立會秘書處更改架構 增人手

【本報訊】立法會行政管理委員會早前公布現任副秘書長衛碧瑤今年7月1日出任候任秘書長，並於8月1日正式接替開始退休休假的現任秘書長陳維安。行管會昨日公布就改善立法會秘書處架構及相關人事任命的決定 ，將會建立議會秘書職系「專業發展架構」、優化議會事務架構等。

行管會指秘書處不能囿於固有的組織架構、人員編制及工作模式，而必須與時並進，善用科技，包括人工智能以提升工作效率，適時並適當調整架構、精簡工作程序、加強職員培訓，為立法會和市民提供高增值、更快捷、更切合「用家需要」的服務。

包括增設副秘書長常額職位 就此，行管會決定實施改善秘書處架構，建立議會秘書職系「專業發展架構」，將優化考績報告內的評核項目及評分等級；優化議會事務部架構、增設一個副秘書長常額職位、增加傳媒及公共關係部的職責和人手以及適當增加物業管理人手。

另外，除實施上述新安排，行管會亦通過以下人事任命，於今年7月1日起生效，助理秘書長（行政）黃少健晉升為副秘書長 （行政管理及機構發展）；助理秘書長2余蕙文晉升為副秘書長（會議服務及公共申訴）；傳媒及公共關係部主管陳映熹的職級由D1升格為D2等。