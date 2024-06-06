公僕劃一加薪3% 工會：未必公平

【本報訊】對於今年劃一加薪3%的安排，公務員事務局局長楊何蓓茵昨會見多個公務員團體交換意見。有職方代表批評，加薪3%與薪趨淨指標打折，基層同事尤其失望，認為政府不應因財赤壓低加幅；亦有代表認為劃一加幅未必完全公平，薪酬調整應該呈現有關情況。

當局表示，明白基層公務員對加薪幅度有較高期望，可是按目前的財政狀況，難以做到淨指標水平，當局希望維持公務員團隊士氣，認為劃一屬合適做法。

香港政府華員會秘書長蔡冠龍與局方長會面後，指政府公布的加薪幅度，高、中、低層公務員都感到失望，尤其是低層同事，認為3%的加幅同淨指標5.47%幾乎打了一個對折，與期望有落差，雖然追得上通脹，但無助生活水平提升，華員會今日將提交反建議予公務員事務局，冀轉交行政會議參考。

蔡又強調薪酬趨勢指標具參考價值，無論加薪幅度劃一與否，每一層都希望超過3%，不少低層同事更希望有5.47%的加幅，畢竟低層公務員月薪多是兩萬元以下，即使5.47%亦只是加數百元，若果達不到，生活水平難免受影響。

香港公務員總工會主席馮傳宗指薪酬劃一加幅未必完全公平，畢竟高、中、低層指標各有不同，薪酬調整應該呈現有關情況。他估計公務員薪酬差距與私人市場已拉開4%至5%，而公務員流失及聘請困難，兩年來情況都沒有改善，他認為是涉及管治而並非只是公務員本身利益問題，當局需要考慮能否招聘到合適人才，並給予事業前途發展機會。

香港高級公務員協會榮譽主席、特區政府公務人員聯會主席李方沖對於加薪幅度表示相當失望，認為至少要跟隨薪趨指標，因為是經過了非常詳盡以及仔細調查的真實數據，覆蓋了各行各業及大中小企業。

當局期望調整可維持士氣 楊何蓓茵昨在電台節目中重申，根據目前財政狀況，難以做到淨指標水平，當局希望維持公務員團隊士氣，認為劃一屬合適做法。她又明白低層公務員淨指標較高，有較高期望，以往當低層淨指標低於中層時會劃一，過去31年當中，有18年低層跟隨中層加幅，多年來低層淨指標與跟隨中層淨指標加幅比較，低層加幅累加已有15%，不會與私人市場相差太遠。